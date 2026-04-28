В Пензе подросток через банкомат перечислил мошенникам 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензы, попавшись на уловку телефонного мошенника, через банкомат перечислил 1,1 млн. рублей на чужой счет.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился отец подростка 2009 года рождения, который сообщил, что его сыну позвонил неизвестный, который рассказал о подозрительных переводах в поддержку экстремистских организаций от имени отца и убедил перевести все сбережения семьи на «безопасный счет» для непривлечения родственника к уголовной ответственности.

«Переживая за отца, молодой человек последовал указаниям звонившего и собрал в доме все накопления родителей, а после через банкомат отправил их на указанный мошенником счет. [...] Сумма ущерба составила 1,1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.