В Пензе подросток через банкомат перечислил мошенникам 1,1 млн. рублей

09:13 | 28.04.2026 | Криминал

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензы, попавшись на уловку телефонного мошенника, через банкомат перечислил 1,1 млн. рублей на чужой счет.

В Пензе подросток через банкомат перечислил мошенникам 1,1 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился отец подростка 2009 года рождения, который сообщил, что его сыну позвонил неизвестный, который рассказал о подозрительных переводах в поддержку экстремистских организаций от имени отца и убедил перевести все сбережения семьи на «безопасный счет» для непривлечения родственника к уголовной ответственности.

«Переживая за отца, молодой человек последовал указаниям звонившего и собрал в доме все накопления родителей, а после через банкомат отправил их на указанный мошенником счет. [...] Сумма ущерба составила 1,1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

