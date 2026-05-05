21:54:04 Вторник, 5 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До шести лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который похитил деньги с чужой банковской карты

11:58 | 05.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который похитил 30 тыс. рублей с чужой банковской карты.

До шести лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который похитил деньги с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина, который, находясь в отделении банка, забыл свою карту в банкомате.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался мужчина 1991 года рождения, который признал свою вину. По его словам, оказавшись в отделении банка, он заметил, как заявитель, занятый банковскими операциями у банкомата, отвлекся, подойдя к консультанту. Этим злоумышленник и воспользовался. [...] Он увидел, что на экране отображена [...] сумма — 30 тыс. рублей, а банковская карта осталась в слоте банкомата. Воспользовавшись отсутствием внимания сотрудников банка и других посетителей, подозреваемый оперативно снял наличные и, прихватив добычу, скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».


Читайте также
Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня
В Пензе женщина выпала из автобуса Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Пензенском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама