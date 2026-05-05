До шести лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который похитил деньги с чужой банковской карты

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который похитил 30 тыс. рублей с чужой банковской карты.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина, который, находясь в отделении банка, забыл свою карту в банкомате.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался мужчина 1991 года рождения, который признал свою вину. По его словам, оказавшись в отделении банка, он заметил, как заявитель, занятый банковскими операциями у банкомата, отвлекся, подойдя к консультанту. Этим злоумышленник и воспользовался. [...] Он увидел, что на экране отображена [...] сумма — 30 тыс. рублей, а банковская карта осталась в слоте банкомата. Воспользовавшись отсутствием внимания сотрудников банка и других посетителей, подозреваемый оперативно снял наличные и, прихватив добычу, скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».