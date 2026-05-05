Житель Пензы осужден за реабилитацию нацизма Криминал

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд впервые вынес приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма, 25-летний житель Пензы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

«Установлено, что с ноября 2022 [года] по август 2023 года подсудимый в открытых сообществах в интернете размещал материалы и текстовые комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные нацистской Германией в годы Второй мировой войны, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что мужчина признал свою вину.

«По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. В последнем слове подсудимый пояснил, что считает свои действия ошибкой, глупостью. Его прадед воевал в Великой Отечественной войне. Нацисты совершили чудовищные преступления против людей, а он верил в их пропаганду. Сейчас он изменил свое отношение к прежним взглядам», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что при назначении наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

«В результате виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.