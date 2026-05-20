В Заречном на площадке «Лунная станция» в сквере Демакова уложат резиновое покрытие вместо песка

16:00 | 20.05.2026 | Общество

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Резиновое покрытие будет уложено на площадке «Лунная станция» в сквере Демакова в Заречном Пензенской области вместо песка, который был изначально предусмотрен проектом. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Напомню, в прошлом году здесь мы реализовали проект «Каждый атом важен!», который победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Площадка «Лунная станция» стала излюбленным местом для детей. Но песчаное основание оказалось не слишком удобным. Родители обращались ко мне с просьбами заменить песок на резиновое покрытие. Мы пошли навстречу горожанам, и мною было принято решение выделить средства на дополнительные работы», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 20 мая.

Глава города добавил, что уже совсем скоро дети смогут играть в комфортных условиях.

«Занимаясь благоустройством общественных пространств в Заречном, мы всегда ориентируемся в первую очередь на пожелания горожан», — подчеркнул Алексей Костин.


