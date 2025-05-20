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Пензенская делегация находится с рабочим визитом в китайской провинции Шэньси

09:02 | 20.05.2025 | Экономика

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Делегация под руководством главы Пензы Олега Денисова находится с рабочим визитом в провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Пензенская делегация находится с рабочим визитом в китайской провинции Шэньси

Фото: Penza-gorod.ru

«Встретились с мэром народного правительства [города] Баоцзи [провинции Шэньси] Ван Юном. Продолжаем развивать отношения между городами-побратимами в русле политики дружбы и стратегического сотрудничества, которую продвигают президент России Владимир Владимирович Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Основные направления взаимодействия: машиностроение, пищевая и легкая промышленность, информационные технологии и строительство», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 19 мая.

По его словам, члены пензенской делегации ознакомились со спецификой местных производственных предприятий.

«Запланировали встречи с руководством города Саньян и конференции по инвестиционному сотрудничеству, участие в выставке Шелкового пути», — добавил глава Пензы.


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