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В Пензенской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы

09:59 | 23.06.2021 | Образование

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Приемная кампания стартовала в профессиональных образовательных организациях Пензенской области.

В Пензенской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За счет бюджетных средств Пензенской области выделено 6 тыс. 97 мест, что на 143 места больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В нем отмечается, что наибольшее количество мест в колледжах и техникумах выделено по IT-специальностям — 687, по специальностям и профессиям в сфере наземного транспорта — 665, по сельскохозяйственным — 550 и по строительным — 500.

«Прием в учреждения профессионального образования является общедоступным и ведется на базе 9 или 11 классов в зависимости от выбранной профессии или специальности. Прием на обучение по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и психологических качеств, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа, по специальностям или профессиям, предполагающим вступительные испытания, до 10-го.

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