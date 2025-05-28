В Пензе во время сноса домов обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны Происшествия

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен во время сноса домов на улице Измайлова в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, после поступления в правоохранительные органы информации о потенциально опасной находке все работы на объекте были приостановлены.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии. Специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны производства 1941-1945 годов. Снаряд имел сильную коррозию и, судя по внешним признакам, прошел канал ствола, но не представлял опасности из-за длительного времени нахождения в земле», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что боеприпас вывезли на безопасное расстояние, после чего были проведены мероприятия по его утилизации.