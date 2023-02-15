В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме на улице Тарханова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 22.00 13 февраля 2023 года в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Тарханова в Пензе, произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело хозяина квартиры 1953 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания», — поясняется в тексте.