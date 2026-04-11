В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме на улице Островского в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале главного управления МЧС России по Пензенской области в мессенджере Max.

«10 апреля 2026 года в 21.39 поступило сообщение о пожаре на улице Островского. Полностью выгорела квартира площадью 30 кв. метров на втором этаже пятиэтажки, обгорели входные двери трех квартир, электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке. В сгоревшей квартире обнаружен погибшим 65-летний мужчина», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате пожара пострадала 25-летняя женщина.

«Десять человек, среди которых четверо детей, спасены, 12 — эвакуированы», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что на тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 23 человека личного состава.

«Проводится проверка, причина пожара устанавливается», — говорится в нем.


Читайте также
Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя
В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей
Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
