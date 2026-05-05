Прокуратура начала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса в Пензе

14:45 | 05.05.2026 | Происшествия

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.

«По предварительным данным, сегодня около 10.40 произошло возгорание пассажирского автобуса, двигавшегося по улице Антонова города Пензы по маршруту №82С. В результате происшествия пострадавших не имеется. Прокуратура Железнодорожного района города Пензы организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе по обеспечению требований безопасности при эксплуатации транспортного средства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.


