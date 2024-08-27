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Открыта предварительная запись на цикл лекций митрополита Серафима о православном богослужении

09:01 | 27.08.2024 | Религия

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Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Предварительная запись открыта на цикл лекций митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на тему «Православное богослужение: содержание, смысл, история и практика».

Открыта предварительная запись на цикл лекций митрополита Серафима о православном богослужении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Впервые такой цикл лекций прошел в декабре 2023 [года] – январе 2024 года. Тогда желающих было много, и записаться на занятия смогли не все. Повторный цикл лекций стартует в октябре», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем уточняется, что лекции будут проходить в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе Пензы каждое воскресенье с 11 октября по 8 ноября, продолжительность каждой — около полутора часов.

Из текста следует, что предварительная запись осуществляется в церковной лавке собора или по электронной почте, в этом случае необходимо дождаться подтверждения в ответном письме.

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