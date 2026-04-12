Митрополит Серафим совершил пасхальное богослужение в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 12 апреля 2026. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 12 апреля.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили ключарь Спасского кафедрального собора иерей Николай Батищев, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов и Никита Черных, диаконы Богдан Яворский, Кирилл Вейго, Иоанн Сидоров и Олег Шештанов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней было прочитано огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие было прочитано на греческом, латинском, русском и церковнославянском языках.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Сегодня радуется и ликует наша душа, сегодня улыбки не сходят с наших лиц, потому что мы празднуем самое главное событие в истории человечества — событие, которое Бог определил как искупление человеческого рода от греха и проклятия. [...] В этот день хотелось бы пожелать всем нам мира. Чтобы этот мир принес нам внутреннюю удовлетворенность, свободу, чтобы у нас больше не было повода бояться или устрашаться чего-либо. И, конечно, всем нам нужно здоровье, потому что именно оно дает нам возможность трудиться и чувствовать полноту жизни. Хочется пожелать всем семейного благополучия, счастья, рождения детей и всего того, чего каждый желает в своем сердце, в своей душе. Чтобы Господь услышал каждого из нас, помог нам и даровал осознание его святой воли в нашей жизни. Я от всего сердца поздравляю вас! Христос Воскресе!» — сказал митрополит Серафим.

Он поприветствовал Олега Мельниченко и преподнес представителям власти на память о Светлом Христовом Воскресении сувенирные пасхальные яйца.

После этого к присутствующим обратились губернатор и спикер регионального парламента.

После окончания богослужения состоялось освящение куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.