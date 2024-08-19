Апелляция подтвердила законность приказа о границах территории объекта культурного наследия регионального значения на улице Гладкова Общество

Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Пензенского областного суда, которым оставлено без удовлетворения административное исковое заявление жителя Пензы о признании недействующим в части приказа комитета по охране памятников истории и культуры региона от 20 апреля 2021 года «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов», расположенного по адресу: Пензенская область, Пенза, улица Гладкова, 8, 10».

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«В своем заявлении административный истец указал, что оспариваемый приказ издан на основании проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения, подготовленного ООО «Наследие» в 2021 году. Согласно проекту, в границы территории объекта культурного наследия включена часть земельного участка, расположенного по адресу: город Пенза, улица Гладкова, дом 12, принадлежащая ему на праве общедолевой собственности. По мнению административного истца, указанная часть земельного участка включена в проект и в последующем в оспариваемый приказ без достаточных на то оснований, что нарушает его права по использованию принадлежащего ему имущества ввиду возложения обязанностей и ограничений, связанных с наличием статуса объекта культурного наследия», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что административный истец просил суд удовлетворить его требования, против это возражали ответчик – министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области, заинтересованные лица – правительство региона и ООО «Наследие», а также прокурор.

«Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований. Согласно архивной документации, на Хлебной площади в 1880–1890 годах было построено четыре комплекса паровых мельниц, которыми владели четыре купца. На площади велась торговля зерном и крупой. В 1950-х годах она была застроена жилыми домами на участке между современными улицами Гладкова и Володарского. В 1987 году комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов, расположенный по адресу: Пензенская область, город Пенза, улица Гладкова, 8, 10, конца XIX века – начала XX века был включен в список памятников истории и культуры местного значения, но его пообъектный состав, как и территория, определены не были», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте указано, что в 2021 году оспариваемым приказом на основании разработанного после проведения исторических исследований ООО «Наследие» соответствующего проекта границ была определена территория объекта культурного наследия, в состав которой вошла часть смежного земельного участка на улице Гладкова, 12.

«Согласно выводам судебной экспертизы, [...] вся территория, указанная в графическом описании местоположения границ территории объекта культурного наследия, обоснованно включена в территорию объекта культурного наследия, поскольку имеется историческая и функциональная взаимосвязь ее с объектом культурного наследия, о чем свидетельствует схожесть внешнего облика всех расположенных на ней зданий, выполненных из красного кирпича, относящихся к одному архитектурному стилю эклектика, возведенных в один исторический период. Суд, согласившись с заключением экспертизы, пришел к выводу о том, что установленные оспариваемым приказом границы определены не произвольным образом, а на основе необходимых историко-культурных исследований с учетом особенностей данного объекта культурного наследия, исторически и функционально являются его неотъемлемой частью, что соответствует положениям действующего законодательства. Определение границ территории объекта культурного наследия осуществлено не только в целях его охраны и сохранения, но и полноценного визуального восприятия», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что административный истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, решение пензенского облсуда вступило в силу 15 августа.