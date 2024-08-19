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Апелляция подтвердила законность приказа о границах территории объекта культурного наследия регионального значения на улице Гладкова

16:02 | 19.08.2024 | Общество

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Пензенского областного суда, которым оставлено без удовлетворения административное исковое заявление жителя Пензы о признании недействующим в части приказа комитета по охране памятников истории и культуры региона от 20 апреля 2021 года «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов», расположенного по адресу: Пензенская область, Пенза, улица Гладкова, 8, 10».

Апелляция подтвердила законность приказа о границах территории объекта культурного наследия регионального значения на улице Гладкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В своем заявлении административный истец указал, что оспариваемый приказ издан на основании проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения, подготовленного ООО «Наследие» в 2021 году. Согласно проекту, в границы территории объекта культурного наследия включена часть земельного участка, расположенного по адресу: город Пенза, улица Гладкова, дом 12, принадлежащая ему на праве общедолевой собственности. По мнению административного истца, указанная часть земельного участка включена в проект и в последующем в оспариваемый приказ без достаточных на то оснований, что нарушает его права по использованию принадлежащего ему имущества ввиду возложения обязанностей и ограничений, связанных с наличием статуса объекта культурного наследия», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что административный истец просил суд удовлетворить его требования, против это возражали ответчик – министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области, заинтересованные лица – правительство региона и ООО «Наследие», а также прокурор.

«Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований. Согласно архивной документации, на Хлебной площади в 1880–1890 годах было построено четыре комплекса паровых мельниц, которыми владели четыре купца. На площади велась торговля зерном и крупой. В 1950-х годах она была застроена жилыми домами на участке между современными улицами Гладкова и Володарского. В 1987 году комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов, расположенный по адресу: Пензенская область, город Пенза, улица Гладкова, 8, 10, конца XIX века – начала XX века был включен в список памятников истории и культуры местного значения, но его пообъектный состав, как и территория, определены не были», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте указано, что в 2021 году оспариваемым приказом на основании разработанного после проведения исторических исследований ООО «Наследие» соответствующего проекта границ была определена территория объекта культурного наследия, в состав которой вошла часть смежного земельного участка на улице Гладкова, 12.

«Согласно выводам судебной экспертизы, [...] вся территория, указанная в графическом описании местоположения границ территории объекта культурного наследия, обоснованно включена в территорию объекта культурного наследия, поскольку имеется историческая и функциональная взаимосвязь ее с объектом культурного наследия, о чем свидетельствует схожесть внешнего облика всех расположенных на ней зданий, выполненных из красного кирпича, относящихся к одному архитектурному стилю эклектика, возведенных в один исторический период. Суд, согласившись с заключением экспертизы, пришел к выводу о том, что установленные оспариваемым приказом границы определены не произвольным образом, а на основе необходимых историко-культурных исследований с учетом особенностей данного объекта культурного наследия, исторически и функционально являются его неотъемлемой частью, что соответствует положениям действующего законодательства. Определение границ территории объекта культурного наследия осуществлено не только в целях его охраны и сохранения, но и полноценного визуального восприятия», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что административный истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, решение пензенского облсуда вступило в силу 15 августа.

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