В Пензе 25 апреля пройдет ярмарка для дачников Общество

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Ежегодный фестиваль «Сезон удачи», в рамках которого будет организована продажа товаров для дачников и садоводов, пройдет у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в субботу, 25 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Местные товаропроизводители предложат горожанам в широком ассортименте саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду для выращивания овощей, цветов. Также будет предложена продукция для озеленения городских и загородных территорий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители ярмарки смогут приобрести удобрения, средства защиты растений и садовый инвентарь.

«Для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. Работа фестиваля «Сезон удачи» будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, а также проведением конкурсов и викторин», — отмечается в сообщении.