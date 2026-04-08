Прокуратура контролирует соблюдение прав владельцев квартир в новостройке на улице Светлой в Засечном Общество

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области контролирует соблюдение прав собственников квартир в новостройке на улице Светлой в селе Засечном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что 82% жилых помещений принято гражданами от застройщика, однако компанией в полном объеме не завершены работы в рамках гарантийных обязательств», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в связи с этим прокурор внес представление руководителю организации-застройщика.

«Прокурор района Алексей Шугуров осуществил выезд на объект и встретился с инициативной группой собственников жилых помещений, с которыми обсудил имеющиеся проблемные вопросы, разъяснил положения действующего законодательства и сообщил о предпринимаемых надзорным ведомством мерах, направленных на восстановление прав граждан», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что прокуратура Пензенского района также контролирует ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела.