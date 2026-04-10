Туристический потенциал Пензенской области представлен на выставке-ярмарке «Отдых-2026» в Белоруссии Общество

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в международной выставке-ярмарке туристических услуг «Отдых-2026» в Минске. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В преддверии туристического сезона пользуемся возможностью пригласить братьев-белорусов в Пензенскую область. В эти дни наш регион представляет свой турпотенциал в Минске на самой крупной туристической выставке Беларуси «Отдых-2026», — написал он в своем канале в мессенджере Max в пятницу, 10 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что делегация региона на мероприятии представляет пензенскую продукцию, сувениры, туристические маршруты и события.

«Можно «забронировать» место в сердце для поездки на наши красочные фестивали — всероссийский сельский Сабантуй в июне и фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры» в августе. Белорусским школьникам будет особенно интересно увидеть места, где прошло детство Михаила Лермонтова и Александра Куприна, о творчестве которых им рассказывают на уроках, а также посетить родину героического защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Пензенская область всегда рада гостям.