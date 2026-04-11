В Пензенской области более 77 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по охране лесов от пожаров — губернатор

В Пензенской области более 77 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по охране лесов от пожаров

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Более 77 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по охране лесов Пензенской области от пожаров в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«У нас оборудовано 22 лесопожарные станции, на которых имеется 169 единиц спецтехники. В этом году на проведение мероприятий по охране лесов от пожаров выделено более 77 млн. рублей. Продолжим оснащать лесопожарный центр техникой. Закупим два малых лесопатрульных комплекса и пять видеокамер для мониторинга пожарной ситуации в лесах», — сказал он в ходе прошедшего 10 апреля заседания правительства Пензенской области, на котором рассматривался вопрос о подготовке к пожароопасному периоду в лесах, расположенных на территории региона.

Руководитель субъекта федерации призвал усилить профилактическую работу с жителями.

«Сейчас нужно активно проводить сходы граждан. Совместно с представителями лесничеств доводить правила пожарной безопасности в лесах и ответственность за их нарушение. В период майских праздников организовать проведение межведомственных рейдов для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности. Лесные пожары — угроза не только лесам, но и расположенным рядом населенным пунктам», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.