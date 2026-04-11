В Пензенской области более 77 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по охране лесов от пожаров — губернатор

12:05 | 11.04.2026 | Общество

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Более 77 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по охране лесов Пензенской области от пожаров в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«У нас оборудовано 22 лесопожарные станции, на которых имеется 169 единиц спецтехники. В этом году на проведение мероприятий по охране лесов от пожаров выделено более 77 млн. рублей. Продолжим оснащать лесопожарный центр техникой. Закупим два малых лесопатрульных комплекса и пять видеокамер для мониторинга пожарной ситуации в лесах», — сказал он в ходе прошедшего 10 апреля заседания правительства Пензенской области, на котором рассматривался вопрос о подготовке к пожароопасному периоду в лесах, расположенных на территории региона.

Руководитель субъекта федерации призвал усилить профилактическую работу с жителями.

«Сейчас нужно активно проводить сходы граждан. Совместно с представителями лесничеств доводить правила пожарной безопасности в лесах и ответственность за их нарушение. В период майских праздников организовать проведение межведомственных рейдов для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности. Лесные пожары — угроза не только лесам, но и расположенным рядом населенным пунктам», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


