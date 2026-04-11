Дмитрий Козлов предложил взять на вооружение опыт регионов, где поощряют граждан за информацию о виновниках лесных и ландшафтных пожаров

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов предложил взять на вооружение опыт регионов, где материально поощряют граждан за достоверную информацию о виновниках лесных и ландшафтных пожаров.

«Тульская и Тюменская области, республики Бурятия и Хакасия, Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ приняли постановления об установлении денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и ландшафтных пожаров. В Тульской области так 16 виновников пожаров за 2024-2025 год установили», — сказал он в ходе прошедшего 10 апреля заседания правительства Пензенской области, на котором рассматривался вопрос о подготовке к пожароопасному периоду в лесах, расположенных на территории региона.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил изучить данный вопрос.

«Давайте изучим опыт субъектов РФ, подготовим соответствующий нормативно-правовой акт и доведем эту информацию до жителей Пензенской области», — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении на сайте облправительства.