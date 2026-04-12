Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем космонавтики

Пенза, 12 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

«Этот праздник демонстрирует нам силу воли и воплощение самых смелых идей человека. Полет ракеты «Восток» с гражданином СССР Юрием Гагариным на борту длился всего 90 минут, но навсегда вошел в мировую историю. К успехам нашей страны в освоении космоса во многом причастна Пензенская область. Одним из первых летчиков-космонавтов был Виктор Иванович Пацаев, окончивший с отличием приборостроительный факультет Пензенского индустриального института. Целая плеяда наших земляков — Евгений Борисович Волков, Иван Васильевич Мещеряков, Георгий Александрович Тюлин, Николай Федорович Шлыков — стояли во главе научных школ и исследовательских центров в космической отрасли. На местных предприятиях изготавливались стартовые комплексы для космодромов «Байконур» и «Плесецк», приборы и датчики, незаменимые при строительстве космических кораблей», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в апреле 2011 года состоялось еще одно значимое для региона событие.

«15 лет назад успешно стартовал космический корабль «Союз ТМА-21 «Гагарин». На весь мир прозвучал позывной «Тарханы». Его выбрал в честь своей малой родины командир корабля — уроженец Пензы, Герой России Александр Михайлович Самокутяев», — напомнил губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что сегодня все больше детей связывают свое будущее с наукой и техникой.

«Студенты и научные сотрудники наших вузов создают новые материалы, приборы и технологии, которые могут использоваться в том числе в космической отрасли», — констатировал глава региона.

Он подчеркнул, что в настоящее время прилагаются все необходимые усилия, чтобы у молодого поколения были возможности для развития и достижения поставленных целей.

«В Пензе возобновил работу уникальный планетарий, где открыта экспозиция, посвященная освоению космоса. Она постоянно пополняется», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил всех, чья работа так или иначе связана с космическими далями.

«Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым высотам и пусть исполнятся самые заветные желания!» — пожелал он.