Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем космонавтики

12:30 | 12.04.2026 | Общество

Пенза, 12 апреля 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Днем космонавтики.

Фото: Pgduma.ru

«Наша страна уже много десятилетий остается одной из ведущих космических держав. Мы первыми покорили космос и сегодня по праву восхищаемся славной историей отечественной космонавтики, испытываем чувство гордости за свою Родину и чтим вклад пензенцев в развитие космической отрасли. Имена наших земляков — стратонавта Ильи Усыскина, летчика-космонавта, инженера-исследователя, Героя Советского Союза Виктора Пацаева и летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра Самокутяева — золотыми буквами вписаны в летопись освоения космического пространства», — отметил он.

Сергей Васянин добавил, что многие предприятия, среди которых НИИФИ, «Пензадизельмаш», «Пензкомпрессормаш», «Электромеханика», активно участвуют в разработке космической техники.

«На заводе «Пензхиммаш» был изготовлен стартовый комплекс, с которого запущен космический корабль «Восток-1», взмывший по команде «Поехали!» первого космонавта Юрия Гагарина в бесконечное космическое пространство», — напомнил он.

«Дорогие земляки, желаю вам и особенно тем, кто причастен к космической отрасли, счастья, здоровья, мирного неба, новых открытий, успешного покорения любых вершин! Пусть все мечты и планы будут яркими и высокими!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба городской думы.


