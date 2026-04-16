Глава Пензы обратил внимание представителей ГСК на крайне неудовлетворительное состояние территорий вблизи гаражей Общество

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов указал представителям гаражно-строительных кооперативов на крайне неудовлетворительное состояние территорий ГСК.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере Max

«За весенний месячник по благоустройству нужно успеть навести чистоту во всех уголках Пензы. Объезд территорий показал крайне неудовлетворительное состояние гаражно-строительных кооперативов. Неубранный мусор, навалы использованных автомобильных покрышек, вовремя не очищенные контейнерные баки, разбитые дороги и грязь. Так быть не должно. Встретился с представителями ГСК, чтобы обсудить эту проблему. Поговорили о том, как важно поддерживать порядок на прилегающих к боксам участках, не стесняться расширять зону благоустройства», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max вечером в минувшую среду, 15 апреля.

Он отдельно обратил внимание на то, что места размещения гаражей, а также открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспорта должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую канализацию.

«Территорию нужно содержать в чистоте. Заключать договоры на вывоз мусора и старых шин», — добавил глава города.

Олег Денисов напомнил, что в Пензенской области есть предприятия, которые принимают покрышки.

«Азия Цемент», например, делает это бесплатно на ежедневной основе. Там материалы перерабатывают в альтернативное топливо. Контейнеры для сбора малого объема сырья установлены на Ладожской, 37А, и напротив дома №27 на улице Антонова. Если покрышек больше 20, везите на площадку на Аустрина, 100. Если их больше сотни, сотрудники компании сами приедут и заберут по заявке», — пояснил он.

«Друзья, когда мы объединяемся ради общей цели, даже самые сложные задачи становятся решаемыми. Давайте вместе заботиться о любимом городе — нашем общем доме!» — подчеркнул глава Пензы.