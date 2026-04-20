В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

09:00 | 20.04.2026 | Общество

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет на дорогах Пензенской области в понедельник, 20 апреля.

В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в этот день будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«В соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля [...] должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка; [...] в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) [...] — с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности», — напоминается в тексте.

Нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


