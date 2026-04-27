21:03:12 Понедельник, 27 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем российского парламентаризма

27.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем российского парламентаризма

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году исполняется 120 лет со дня создания первого российского парламента — Государственной думы Российской империи. Сегодня законодательная власть в России представлена двумя палатами Федерального Собрания Российской Федерации — Государственной думой и Советом Федерации. В наши дни парламент выполняет важнейшую функцию, являясь связующим звеном между властью и обществом. Сенаторы и депутаты Госдумы от Пензенской области представляют интересы нашего региона на федеральном уровне, ведут кропотливую законотворческую работу, активно работают с избирателями на местах», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что на региональном уровне задачи парламента выполняет Законодательное собрание Пензенской области.

«Депутаты Законодательного собрания оперативно и взвешенно принимают решения, которые влияют на развитие нашего региона. Благодарю их за эффективное взаимодействие во благо жителей Пензенской области!» — подчеркнул он.

Губернатор выразил мнение, что День российского парламентаризма — это общенародный праздник, так как развитие парламентаризма во многом зависит от избирателей.

«Истинный патриотизм, неравнодушие к судьбе малой родины помогают региону и стране становиться лучше и двигаться вперед», — констатировал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама