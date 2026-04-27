Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем российского парламентаризма

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма.

«В этом году исполняется 120 лет со дня создания первого российского парламента — Государственной думы Российской империи. Сегодня законодательная власть в России представлена двумя палатами Федерального Собрания Российской Федерации — Государственной думой и Советом Федерации. В наши дни парламент выполняет важнейшую функцию, являясь связующим звеном между властью и обществом. Сенаторы и депутаты Госдумы от Пензенской области представляют интересы нашего региона на федеральном уровне, ведут кропотливую законотворческую работу, активно работают с избирателями на местах», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что на региональном уровне задачи парламента выполняет Законодательное собрание Пензенской области.

«Депутаты Законодательного собрания оперативно и взвешенно принимают решения, которые влияют на развитие нашего региона. Благодарю их за эффективное взаимодействие во благо жителей Пензенской области!» — подчеркнул он.

Губернатор выразил мнение, что День российского парламентаризма — это общенародный праздник, так как развитие парламентаризма во многом зависит от избирателей.

«Истинный патриотизм, неравнодушие к судьбе малой родины помогают региону и стране становиться лучше и двигаться вперед», — констатировал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях.