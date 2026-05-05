На капремонт пензенского областного центра реабилитации выделено более 160 млн. рублей

16:20 | 05.05.2026 | Общество

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Более 160 млн. рублей бюджетных средств выделено на капитальный ремонт пензенского областного центра реабилитации. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Ведем капитальный ремонт пензенского областного центра реабилитации на улице Окружной. Выделили на модернизацию этого объекта более 160 млн. рублей бюджетных средств. Главная задача не просто привести в порядок здание, а вывести центр на более высокий профессиональный уровень и поднять качество услуг, в том числе для участников специальной военной операции и впервые — для молодых инвалидов», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 5 мая.

Он пояснил, что для социальной адаптации подопечных будут открыты трудовые мастерские, организованы занятия по ведению быта и адаптивным видам спорта, тренинги по выбору профессии, созданию бизнес-проектов и развитию творчества, а также встречи с интересными людьми.

«Общая площадь капремонта составит свыше 2 тыс. кв. метров. Уже завершены работы по утеплению фасада, монтируются панели, началось обновление кровли. Модернизированы системы отопления и электроснабжения, идет отделка помещений», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что планируется завершить ремонт в 2026 году, а с 2027-го центр реабилитации заработает в новом формате.


