В Пензе за сезон планируется привести в нормативное состояние более 60 участков дорог Общество

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Более 60 участков дорог общей протяженностью свыше 39 км планируется привести в нормативное состояние в Пензе в текущем сезоне. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Расскажу о текущем ремонте городских дорог. Укладываем верхний слой асфальта на улице Клары Цеткин. На Львовской отфрезеровали старое полотно, восстанавливаем колодцы. Вышли на Аустрина. Здесь, как и на Львовской, заменим покрытие и частично — бортовой камень, где он имеет критические разрушения. В целом за сезон приведем в нормативное состояние более 60 участков улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 39 км. Это как магистрали, так и объекты в частном секторе, на внутриквартальных территориях. Плюс, тротуары на площади 25 тыс. кв. метров. Наши планы реализуем благодаря поддержке губернатора Олега Владимировича Мельниченко», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 5 мая.

Олег Денисов уточнил, что весь объем работ намечено завершить в октябре.

«Продолжаем устранять локальные дефекты дорожного полотна. К началу мая квадратура по ямочному ремонту с применением горячего асфальта превысила 1,7 тыс. кв. метров, струйно-инъекционным методом — 650 кв. метров. Не забываем и об объектах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые годы. Этой весной их осмотрели и зафиксировали все проблемные места. Устранять недочеты будут подрядчики в рамках гарантийных обязательств», — пояснил глава города.

Он отметил, что с 2017 по 2024 год благодаря нацпроекту в Пензе обновили 525 км дорог, показатель нормативности вырос с 39,9% до 86,42%.

«В прошлом году при поддержке главы региона привели в порядок еще 44 участка — более 32 км. Двигаемся дальше», — написал Олег Денисов.