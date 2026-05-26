Олег Мельниченко поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком»

09:28 | 26.05.2026 | Общество

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родители! Сердечно поздравляю вас с прекрасным и волнующим событием — «Последним звонком»! Это особый день для выпускников. Сегодня вы навсегда покидаете родные стены школы. Перед вами открываются огромные возможности. Уверен, вы сделаете правильный выбор и свяжете свою судьбу с малой родиной. Здесь вы выросли, подготовились к самостоятельной жизни. Хотелось бы, чтобы в нашем регионе вы нашли лучшее применение своим талантам и способностям», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что для педагогов наступает момент гордости за результаты многолетнего труда.

«Вы подготовили достойную смену. С особой гордостью мы отмечаем достижения в развитии системы образования Пензенской области. За 5 лет в регионе построено семь школ, создано более 6 тыс. новых учебных мест. Еще 17 школ капитально отремонтированы. Будем продолжать эту работу. В настоящее время строятся две школы в Пензе. Повсеместно модернизируются учебные классы, открываются лаборатории и «Точки роста», развиваются программы дополнительного образования и профориентации. Будем создавать равные условия для образования и развития наших детей», — подчеркнул глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, что родители выпускников в день «Последнего звонка» испытывают смешанные чувства — не только радость, но и некоторую грусть от того, что дети взрослеют.

«Во многом их достижения — ваша заслуга и вклад в общее дело. Мы признательны вам за заботу, поддержку и активную помощь педагогам», — отметил он.

«В этот праздничный день желаю всем уверенности в будущем, реализации самых смелых идей и удачи во всех начинаниях!» — обратился глава региона к жителям.


