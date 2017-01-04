Обвинение в убийстве мужчины в Лунино предъявлено его сожительнице Криминал

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Обвинение в убийстве 45-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из домов на территории поселка Лунино Пензенской области, предъявлено его 40-летней сожительнице.

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«По версии следствия, в ночь на 31 декабря между женщиной и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой злоумышленница нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«По ходатайству следствия в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.