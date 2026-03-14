Телефонные мошенники выманили у молодой жительницы Пензы 360 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 2005 года рождения лишилась 360 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала девушке позвонил «сотрудник интернет-магазина», который сообщил, что на ее имя поступил товар и для его получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

«Вскоре после этого девушке поступил еще один звонок от незнакомца, представившегося сотрудником Росфинмониторинга, который сообщил заявительнице, что ее персональные данные попали в руки мошенников и они пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший убедил гражданку перечислить все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленника, заявительница перечислила на мошеннические счета 360 тыс. рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».