В Пензе начат капремонт водопровода на двух крупных участках ЖКХ

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту водопроводной сети на двух крупных участках — в районе улиц Окружной, Кривозерье и Калинина, а также на территории, ограниченной улицей Ладожской, проспектом Строителей и проспектом Победы, — стартовали в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

«Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что общая протяженность ремонтируемых сетей составляет 12 км 464 метра, после завершения работ качественным водоснабжением будут обеспечены более 14 тыс. жителей.

«При ремонте будет применяться бестраншейная технология — метод прокола, что позволит минимизировать неудобства для жителей и снизить влияние на дорожное движение. В стоимость контрактов включено восстановление благоустройства территории после завершения основного этапа работ», — поясняется в сообщении.