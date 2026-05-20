Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко обсудили вопросы социально-экономического развития Пензенской области

13:45 | 20.05.2026 | Политика

Москва, 20 мая 2026. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили вопросы социально-экономического развития субъекта РФ в ходе встречи, состоявшейся в рамках дней региона в верхней палате российского парламента в среду, 20 мая.

Фото: Council.gov.ru

В беседе также приняли участие спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, сенаторы Российской Федерации от региона — Юлия Лазуткина и Николай Кондратюк.

Валентина Матвиенко отметила, что внимательно следит за развитием Пензенской области.

«Вам есть чем гордиться. Область показывает устойчивый рост ВРП, увеличился индекс промышленного производства. Регион находится на лидирующих местах в Приволжском федеральном округе и в России», — сказала она.

Спикер Совфеда также упомянула об управленческих результатах команды губернатора.

Вместе с тем Валентина Матвиенко обратила внимание на демографические сложности в регионе.

«Это общероссийская проблема, но работать в этом направлении необходимо. Знаю, что в области уже принят ряд осмысленных мер социальной поддержки», — констатировала она.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул, что проведена конструктивная работа с комитетами Совета Федерации.

Он отметил, что предложения региона были проработаны и включены в проект постановления Совфеда.

Особенно глава региона выделил предложения в сфере экологии.

Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко также осмотрели посвященную Пензенской области выставку, развернутую в верхней палате парламента.

Экспозиция рассказывает об истории и перспективах развития региона, сообщает пресс-служба Совета Федерации.


