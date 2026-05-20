23:55:39 Среда, 20 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юрий Вяземский перед финалом игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензе ответил на вопросы старшеклассников

12:48 | 20.05.2026 | Образование

Печать

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский ответил на вопросы финалистов игры «Умники и умницы Сурского края» в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» в Пензе.

Юрий Вяземский перед финалом игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензе ответил на вопросы старшеклассников

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Один из школьников поинтересовался, где автор и ведущий программы «Умницы и умники» на «Первом канале» черпает вдохновение и как подбирает темы.

«Мои дорогие участники, вы главные редакторы этой программы. Ваши вопросы, ваши мысли, ваши комментарии — все это для меня чрезвычайно ценно», — подчеркнул Юрий Вяземский.

Также с финалистами игры пообщалась врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова, которая, отвечая на вопросы учащихся, рассказала, что в свое время также активно участвовала в школьных и студенческих конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях.

«Я была приятно удивлена, увидев здесь столько ярких и умных участников. Пензенская область действительно богата талантами, которые сосредоточены не только в областном центре, но и в районных центрах, и в селах. Везде есть одаренные ребята», — сказала Лариса Казакова, слова которой приводятся в сообщении на сайте Минобразования Пензенской области.


Читайте также
Учительский сквер и тропу здоровья закроют на акарицидную обработку В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека
Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста В Иссинском районе при опрокидывании автомобиля «Lada Vesta» пострадали три человека
Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама