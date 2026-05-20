Юрий Вяземский перед финалом игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензе ответил на вопросы старшеклассников Образование

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский ответил на вопросы финалистов игры «Умники и умницы Сурского края» в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» в Пензе.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Один из школьников поинтересовался, где автор и ведущий программы «Умницы и умники» на «Первом канале» черпает вдохновение и как подбирает темы.

«Мои дорогие участники, вы главные редакторы этой программы. Ваши вопросы, ваши мысли, ваши комментарии — все это для меня чрезвычайно ценно», — подчеркнул Юрий Вяземский.

Также с финалистами игры пообщалась врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова, которая, отвечая на вопросы учащихся, рассказала, что в свое время также активно участвовала в школьных и студенческих конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях.

«Я была приятно удивлена, увидев здесь столько ярких и умных участников. Пензенская область действительно богата талантами, которые сосредоточены не только в областном центре, но и в районных центрах, и в селах. Везде есть одаренные ребята», — сказала Лариса Казакова, слова которой приводятся в сообщении на сайте Минобразования Пензенской области.