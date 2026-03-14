Иностранец и жительница Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 14 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1993 года рождения и жительницы региона 1969 года рождения, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.