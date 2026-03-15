Житель Каменского района стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. 67-летний житель Каменского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля «Mazda CX-5» по объявлению в интернете.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина связался с продавцом и договорился с ним о покупке, тот потребовал внести сначала 672 тыс. рублей в счет оплаты таможенной пошлины, а затем основную сумму в 1,2 млн. рублей, что покупатель и сделал.

Как следует из пресс-релиза, после оплаты мужчина автомобиль так и не получил, а продавец попросил оплатить еще и утилизационный сбор, но покупатель отказался.

«Вскоре злоумышленник перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1 млн. 920 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».