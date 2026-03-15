До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой

10:27 | 15.03.2026 | Криминал

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму около 25 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась женщина 1979 года рождения. Она [...] рассказала, что нашла банковскую карту на улице и намеревалась вернуть ее законному владельцу. Однако решила расплатиться картой в магазине и обнаружила, что на карте имеются денежные средства, после чего злоумышленница стала совершать покупки различных товаров, производя оплату чужой картой в течение нескольких дней. Общая сумма причиненного ущерба составила около 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Читайте также
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП на проспекте Победы в Пензе Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды
В селе Широкоис огонь уничтожил деревянный дом Житель Каменского района стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля
Телефонные мошенники выманили у молодой жительницы Пензы 360 тыс. рублей В Пензе работник СТО похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин
Все новости
Актуальное

