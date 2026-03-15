До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму около 25 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась женщина 1979 года рождения. Она [...] рассказала, что нашла банковскую карту на улице и намеревалась вернуть ее законному владельцу. Однако решила расплатиться картой в магазине и обнаружила, что на карте имеются денежные средства, после чего злоумышленница стала совершать покупки различных товаров, производя оплату чужой картой в течение нескольких дней. Общая сумма причиненного ущерба составила около 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.