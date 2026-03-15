Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды

12:08 | 15.03.2026 | Криминал

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Кузнецка Пензенской области, которая похитила из торгового зала парфюмерного магазина флакон туалетной воды.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что стоимость похищенного составляет более 11 тыс. рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции была установлена 22-летняя местная жительница. Злоумышленница [...] рассказала, что пришла в магазин и увидела на витрине дорогостоящий парфюм. Она убедилась в отсутствии внимания со стороны работников магазина, взяла с витрины заветную коробку, открыла ее, достала флакон и спрятала его под верхнюю одежду. Затем с похищенным прошла мимо кассы, не оплатив товар. По ее словам, туалетная вода ей очень понравилась, [...] но так как у нее не было денежных средств, она решила пойти на преступление», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


