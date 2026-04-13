Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма

10:02 | 13.04.2026 | Криминал

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. 25-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, с ноября 2022 года по август 2023 года в городе Пензе обвиняемый, используя свой мобильный телефон, в канале одного из мессенджеров, доступном неограниченному кругу лиц, размещал комментарии, одобряющие идеологию и практику нацизма во время Великой Отечественной войны, отрицающие факт оккупации фашистской Германией территории СССР и распространяющие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


