01:21:34 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты трем работникам экспертной организации

12:37 | 17.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензенском районе по материалам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что трем работникам экспертной организации с октября 2025 года по март 2026 года не выплачивалась заработная плата. Сумма долга составила более 1 млн. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также восстановление прав работников находятся на контроле прокуратуры района.


Читайте также
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама