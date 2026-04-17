Мошенники выманили у жителя Пензы около 4 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1960 года рождения лишился около 4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил «сотрудник фонда соцзащиты», который сообщил о необходимости перерасчета пенсии и попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

«Следом поступил звонок от якобы сотрудника силовых структур, который пояснил, что со счета потерпевшего произошла попытка снятия денежных средств. Собеседник порекомендовал мужчине обезопасить свои сбережения и перечислить их на «безопасный счет». [...] Гражданин проследовал в отделение банка, где отправил денежные средства в сумме 1 млн. 390 тыс. рублей на неустановленный счет. Затем поступил еще один звонок: неизвестный потребовал закрыть все счета в банке и перевести деньги в доллары, а после передать их курьеру. Заявитель, не догадываясь, что общается с мошенниками, отправился в отделение банка и обменял почти 2,5 млн. рублей на доллары, а после передал их незнакомому мужчине около своего дома. Позже заявитель понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».