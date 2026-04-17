Жительница Пензы осуждена за предоставление средств иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ Криминал

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 года по май 2023 года осужденная в целях финансирования иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации, неоднократно перечисляла со своего расчетного счета денежные средства имевшему отношение к данной организации жителю другого региона. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в пресс-релизе.