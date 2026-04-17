01:21:47 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы осуждена за предоставление средств иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

16:48 | 17.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 года по май 2023 года осужденная в целях финансирования иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации, неоднократно перечисляла со своего расчетного счета денежные средства имевшему отношение к данной организации жителю другого региона. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама