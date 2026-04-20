Житель Пензы за несколько дней лично передал мошенникам более 8 млн. рублей

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1965 года рождения за несколько дней лично передал злоумышленникам более 8 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала потерпевшему позвонил незнакомец под видом сотрудника силового ведомства, который предупредил о попытке неких лиц похитить денежные средства собеседника и предложил передать их якобы на хранение в банковскую ячейку.

«Гражданин [...] последовал его инструкциям: отправился в банк, где снял 4,9 млн. рублей, а после передал их неизвестному около дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в последующие несколько дней мужчина передал неизвестным еще 3 млн. 450 тыс. рублей.

«Размер ущерба составил 8 млн. 350 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.


