В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве Криминал

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела по обвинению дорожного мастера Моршанской дистанции пути в совершении четырех эпизодов мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

«По данным следствия, в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый направлял руководству представления о необходимости премирования подчиненных сотрудников и не соответствующие действительности сведения об их выходе на работу в выходные дни, на основании которых монтерам пути перечислялись премии, заработная плата за работу в выходные дни. Впоследствии обвиняемый сообщал подчиненным сотрудникам, что часть выплат необходимо перечислить ему якобы для приобретения инвентаря для нужд Моршанской дистанции пути», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, в период с октября по ноябрь 2024 года обвиняемый заключил со своим знакомым фиктивный договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации компрессорной установки на станции Башмаково, заверив последнего, что данные работы он будет выполнять самостоятельно, хотя в действительности делать этого не собирался.

«После заключения фиктивного договора и составления обвиняемым заведомо ложных актов о выполненных работах его знакомому были перечислены денежные средства. Из полученной суммы часть мужчина перевел на расчетный счет обвиняемого, который распорядился ими по своему усмотрению», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в ходе расследования обвиняемым был в полном объеме возмещен материальный ущерб, причиненный транспортной компании и подчиненным сотрудникам.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в сообщении.