Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Кузнецка Пензенской области перевела на неизвестный счет более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла по ссылке и оставила заявку со своими контактными данными, после чего ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником брокерской компании.

«Следуя полученным от собеседника инструкциям, женщина, используя демонстрацию экрана на телефоне, в приложении банка открыла брокерский счет. По дальнейшим указаниям звонившего гражданка перевела на счет мошенников имеющиеся у нее накопления в размере 1 млн. 438 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».