21:54:11 Вторник, 5 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

15:09 | 05.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Кузнецка Пензенской области перевела на неизвестный счет более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла по ссылке и оставила заявку со своими контактными данными, после чего ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником брокерской компании.

«Следуя полученным от собеседника инструкциям, женщина, используя демонстрацию экрана на телефоне, в приложении банка открыла брокерский счет. По дальнейшим указаниям звонившего гражданка перевела на счет мошенников имеющиеся у нее накопления в размере 1 млн. 438 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня В Пензе женщина выпала из автобуса
Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Пензенском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Житель Кузнецкого района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама