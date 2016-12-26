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В Пензе из-за траура отменили развлекательные мероприятия

10:46 | 26.12.2016 | Культура

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Развлекательные мероприятия для взрослых отменены в Пензе в понедельник, 26 декабря, в связи с трауром, который объявлен в России в связи с крушением самолета Ту-154 неподалеку от Сочи.

В Пензе из-за траура отменили развлекательные мероприятия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель директора по творческой деятельности учреждения культуры «Пензаконцерт» Любовь Сычева, представления для взрослых в филармонии и киноконцертном зале «Пенза» не состоятся.

«Планировались мероприятия для взрослых, но все отменено в связи с трауром», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что новогодние представления для детей пройдут в плановом режиме.

В драматическом театре имени А.В. Луначарского также сообщили, что в день траура в учреждении культуры будут проходить только представления для детей, а развлекательные мероприятия для взрослых на понедельник запланированы не были.

«Отмены елок нет, все состоится», — сказали в театре.

По имеющейся информации, развлекательные мероприятия решено не проводить и в ряде других учреждений культуры.
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