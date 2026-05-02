Мошенники выманили у жительницы Пензы более 1 млн. рублей

11:30 | 02.05.2026 | Криминал

Пенза, 2 мая 2026. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1949 года рождения более 1 млн. рублей.

Мошенники выманили у жительницы Пензы более 1 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании, занимающейся заменой домофонов, и попросил назвать код из SMS-сообщения.

«После этого ей поступило сообщение о том, что на портале «Госуслуги» в ее личный кабинет был осуществлен сторонний вход. Также в сообщении был указан номер телефона, по которому женщине необходимо было связаться, чтобы предотвратить мошеннические действия. Позвонив по номеру, пенсионерке ответила незнакомка – лжеспециалист по защите персональных данных и сообщила, что все ее сбережения нужно передать ее коллеге для проверки на подлинность. Следуя заданным инструкциям, женщина отправилась к банкомату и сняла более 1 млн. рублей. Затем пенсионерка вызвала такси и направилась в город Самару для передачи денег незнакомцу. Вскоре все звонившие перестали выходить на связь и заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


