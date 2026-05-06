Олег Мельниченко дал ряд поручений по подготовке к празднованию Дня Победы

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал ряд поручений по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

«День Победы — важнейший праздник в году. Подготовку к нему обсудили [...] на заседании регионального правительства. В Пензенской области 81-ю годовщину Победы с нами встретят 2 тыс. 343 ветерана Великой Отечественной войны, из них 115 фронтовиков. Поручил главам муниципалитетов лично навестить воинов и поздравить от моего имени», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 5 мая.

Олег Мельниченко сообщил, что к 9 мая будет завершено благоустройство всех 660 памятников, обелисков, монументов и мемориальных комплексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

«Отмечу, что в предыдущие годы по программе «Формирование комфортной городской среды» мы восстановили 28 объектов, в этом году планируем еще три — в Городище, Малой Сердобе и Пачелме», — добавил он.

Губернатор обратил внимание на то, что в Пензе ведется работа по приведению в порядок дорог там, где пройдут основные торжества.

«Общая площадь ямочного ремонта составила более 400 кв. метров», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко потребовал улучшить качество работы санитарного патруля.

«Несмотря на то, что прошел субботник, мусор еще есть», — констатировал он.

Губернатор проинформировал, что 9 мая в 10.00 в Пензе пройдет праздничный парад, затем состоится возложение цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, в 18.50 регион присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».

«В 22.00 на Юбилейной площади и возле стелы «Пенза — город трудовой доблести» в Арбеково запустим фейерверк, на «Ласточкиных горах» дадим салют. Праздничные залпы разрешил организовать также главам муниципалитетов. Салют Победы — радость, переданная всем нам сквозь годы поколением победителей», — подчеркнул Олег Мельниченко.