Житель Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1996 года рождения, подозреваемого к совершению преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что подозреваемый из корыстной заинтересованности на постоянной основе приобретал у другого лица банковские карты с целью последующего незаконного сбыта третьим лицам для осуществления неправомерных операций с денежными средствами», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.