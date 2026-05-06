Обновленная Аллея памяти открыта у филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензе Общество

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Обновленная Аллея памяти открыта около здания филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Попова в Пензе.

Торжественное мероприятие, организованное по этому случаю, состоялось в преддверии Дня Победы.

«Подвиги пензенцев, отдавших жизни за Родину в разные годы, невозможно вместить в рамки одной аллеи, их слишком много. В память о них мы запускаем электронную «Стелу Памяти». Пусть истории мужества наших земляков узнают все — и жители, и гости Пензенского края!» — сказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

В свою очередь врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан отметил, что на аллее размещены портреты людей, избравших путь служения Родине.

«Искренне благодарю всех, кто вложил душу и силы в этот проект: ветеранов — за пример мужества, семьи героев — за бережное хранение памяти, молодежь — за готовность принять эстафету памяти», — сказал Алексей Качан, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минтруда региона.