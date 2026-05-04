Иностранец, отбывавший наказание в Пензе, депортирован из России

15:35 | 04.05.2026 | Криминал

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. Иностранец, отбывавший наказание в исправительной колонии №4 в Пензе, депортирован в страну исхода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1984 года рождения, отбывавшего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». [...] Установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии терроризма, на путь исправления за время отбывания наказания не встал, вину не осознал», — сказано в пресс-релизе.

«В целях недопущения возникновения возможных негативных последствий пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин депортирован в страну исхода и ему закрыт въезд в Россию до 2076 года», — добавляется в тексте.


