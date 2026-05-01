Губернатор встретился с финалистами кадрового проекта «Герои Пензенского края»

11:03 | 01.05.2026 | Общество

Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко встретился с финалистами регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края» в областном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Пятеро из них уже трудятся на управленческих должностях. Даниил Кошлаков избран заместителем председателя Пензенской городской думы. Сергей Демкин — начальник организационно-правового отдела администрации Сосновоборского района, Александр Орлов — глава администрации Канаевского сельсовета, Михаил Клечин — замдиректора молодежного центра «Ровесник», Александр Долгов — инженер «Безопасного региона», — сообщил Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший четверг, 30 апреля.

Он добавил, что активно ведет общественную деятельность Дмитрий Поворов.

«Помогает вернувшимся с фронта ребятам найти себя в мирной жизни. Состоит в рабочей группе, которая ведет проект партии «Единая Россия» по трудоустройству. Он отметил, что в Пензенской области реализуется много хороших инициатив, нужно только действовать активно и не давать им «замыливаться», — написал глава региона.

Олег Мельниченко согласился с тем, что участникам проекта «Герои Пензенского края» нужно больше практических навыков.

«Чтобы управлять процессами, необходимо хорошо понимать реальность и уметь ее моделировать. Тогда приходит понимание, какие действия требуется предпринимать. Важно видеть перспективу», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
