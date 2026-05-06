Мемориальная доска Ивану Балалаеву открыта на административном здании ЦПКиО в Пензе Общество

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Мемориальная доска заслуженному работнику культуры РСФСР, почетному гражданину Пензы Ивану Балалаеву, который являлся директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского с 1969 по 2000 годы, открыта на административном здании ЦПКиО.

Церемония состоялась в минувший вторник, 5 мая. Ее приурочили к 95-й годовщине со дня рождения Ивана Балалаева.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено временно исполняющему полномочия председателя пензенской гордумы Сергею Васянину и нынешнему директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елене Савельевой.

«Иван Дмитриевич, как и наши деды, отцы, — основатель. Именно такие люди заложили все то хорошее, что радует нас в любимом городе. И наш долг — беречь и приумножать это наследие и хранить память о наших выдающихся земляках!» — сказал Сергей Васянин, обращаясь к присутствующим.

Он назвал символичным тот факт, что Елена Савельева тоже отмечает свой день рождения 5 мая.

«Вы достойный продолжатель дела, начатого Иваном Дмитриевичем. Сегодня парк получил вторую жизнь. По инициативе нашего губернатора Олега Мельниченко здесь проводятся значительные преобразования, и любимое место отдыха жителей и гостей города становится лучше с каждым годом!» — сказал Сергей Васянин, слова которого приводятся в сообщении на сайте гордумы.